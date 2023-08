Skolebarn fanget i dinglende stolheis i Pakistan

Seks barn er blant åtte personer som sitter fanget i en stolheis som henger og dingler over en dyp dal i Pakistan tirsdag morgen.

Barna var på vei til skolen da en kabel røyk på taubanen rundt 365 meter over bakken. Stolheisen de satt i, var da omtrent halvveis mot toppen i det avsidesliggende fjellområdet.

– Stolheisen henger i et enkelt tau. Det er minst åtte personer i heisen, og de fleste av dem er skolebarn, sier Abdul Basit Khan, en høytstående tjenestemann for det provinsielle redningsbyrået, til AFP.

Pakistans krisebyrå har sagt at seks barn og to voksne sitter i heisen, som henger i en høyde på minst 274 meter. Den pakistanske hæren har blitt bedt om å redde dem ned ved hjelp av et redningshelikopter.

(NTB)