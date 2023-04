Skoghøy får kritikk av tilsynsutvalet for dommarar

Avtroppande høgsterettsdommar Jens Edvin A. Skoghøy får kritikk for utsegnene han kom med i media om at han var forgifta av si fråseparerte kone. Tilsynsutvalet for dommarar meiner han har handla i strid med god dommarskikk, melder NTB.

Politiet har etterforska påstandane frå dommaren, og har lagt bort saka. Tidlegare denne veka blei det kjent at Skoghøy sluttar som dommar i Høgsterett.