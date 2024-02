Skogen Lund trekker seg som Schibsted-leder

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund har besluttet å trekke seg fra sin stilling som toppsjef i Schibsted,.

Hun sier det er naturlig å gå av etter todelingen av mediekonsernet.

Schibsted står foran store endringer i selskapsstrukturen. 11. desember kunngjorde de at konsernet skal splittes i to: ett rent medieselskap som ikke er på børs og eies av stiftelsen Tinius, og ett offentlig børsnotert markedsplasselskap.

Hun fortsetter i stillingen fram til en erstatter er på plass.

– Da blir Schibsted delt i to, og da er det helt naturlig for meg å gå av og la et nytt lederskap lede de to separate selskapene videre, sier hun til NRK.

Foreløpig er hun usikker på hva hun skal gjøre når hun går av som toppsjef.

– Jeg har aldri gjort dette før, jeg har alltid visst hva jeg skal. Det er litt skummelt.

– Men det er mange måter å bidra til samfunnet på. Jeg tenker kanskje at jeg skal ta meg tid til å bidra på andre måter etter hvert, sier hun.

Styreleder Karl-Christian Agerup fremhever at Skogen Lunds lederskap har vært med på å forme Schibsted.

– Men vi respekterer vi hennes beslutning om å trekke seg nå som selskapet går inn i en ny fase, sier han.