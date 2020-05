Skjøt mot politiet, funnet død

En 26 årig mann er funnet død etter at han skjøt mot politiet under en biljakt øst for Haugesund, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding. Politibilen ble truffet, og politiet trakk seg tilbake. Politiet mener mannen tok sitt eget liv.