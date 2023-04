Skjæran trekker sitt kandidatur som Ap-nestleder

Bjørnar Skjæran fra Nordland har gitt valgkomiteen beskjed om at han likevel ikke stiller til gjenvalg som nestleder på landsmøtet i mai.

– Jeg her meddelt lederen i valgkomiteen at min plass står til disposisjon, sier Skjæran til NRK.

– Jeg bestemte meg for dette sent i går kveld.

At Skjæran nå trekker seg, innebærer at det vil bli en større endring i Ap-ledelsen på landsmøtet om to uker.

Det er bred støtte til at kunnskapsminister Tonje Brenna trer inn i ledelsen og nestleder. Samtidig er næringsminister Jan Christian Vestre foreslått som nestleder.

Valgkomiteen satt sammen sent i går kveld og møtes igjen på nytt i dag.

Skjærans avklaring kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen.