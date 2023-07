Skip med 3000 biler i brann utenfor Nederland – minst en omkommet

Et lasteskip med 3000 biler står i brann utenfor kysten av Nederland, skriver de Gelderlander.

Ifølge AFP skal et besetningsmedlem være omkommet og flere være skadet.

Skadeomfanget er ikke kjent. Ifølge kystvakten begynte det å brenne i skipet rundt klokken 2 natt til onsdag.

– Det brenner kraftig, og det er besluttet å ikke sette brannmannskaper om bord for å slukke flammene. Vi forsøker å forhindre at skipet synker, men det krenger allerede, sier en talsperson for kystvakten til avisen De Gelderlander.

Kystvakten melder at brannen skal ha startet i en elbil.