Skihopper Thea Kleven er død

Skihopperen Thea Kleven døde 17. desember, 17 år gammel. Skiforbundet sier i en pressemelding at hele hoppfamilien er i sorg, og at de gjør alt for å ivareta lagvenninner og støtteapparat. Kleven var med i en satsing fram mot OL i Beijing i 2022.