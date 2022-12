Skattesmell for Trond Giske

Trond Giske har fått en skattesmell på 262.176 kroner. Det viser tall for 2017 til 2020 fra Skatteetaten NRK har fått innsyn i.

Til NRK sier Giske følgende:

– Mine pendler- og skatteforhold er helt i tråd med veiledningen skatteetaten har gitt både til meg og Stortinget, og helt i tråd med Stortingets regler, skriver Giske i en SMS.

Kravet kommer etter arbeidet med pendlerboligsaken. I oktober vedtok Skatteetaten at 28 politikere måtte etterbetale skatt, samt tilleggsskatt for 10 av dem.

– Jeg har hele tiden eid og hatt utgifter til min egen leilighet i Trondheim. Skatteetaten har vært informert om at jeg i noen perioder har leid ut ett rom hjemme i leiligheten, for ca. 3000 netto i måneden og har i likhet med Stortinget og Statsministerens kontor ment at dette ikke utløser skatt. Jeg er trygg på at konklusjonen kommer til å være at det fortsatt er gjeldende skatteregel, for alle pendlere, skriver han videre.

Skatteetaten har også funnet at Giske hadde innrapportert 563,803 kroner for lite i inntekt.