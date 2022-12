Skattenivået i Norge har falt siden 80-tallet

Siden 1986 har gjennomsnittsskatten på en norsk millionlønn falt fra 44,5 til 32,8 prosent. Nå vil Rødt øke skattene.

Om du tjente en million kroner i dagens pengeverdi i 1986, så måtte du ha betalt 44,5 prosent av lønnen din i skatt. Om du gjør det samme i dag, så slipper du unna med bare 32,8 prosent. Det viser tall fra Finansdepartementet. Det er lavest i Norden, skriver Klassekampen.

– Dette viser at vi har mye mer å gå på for å få inn inntekter som kan finansiere velferdsstaten, men også at det norske skattesystemet ikke er så progressivt som vi ofte liker å tro, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

Hennes svar er å øke skattene.

– Svaret til høyresiden har vært kutt i offentlig sektor. Men svaret vårt er å øke skattene. Våre nordiske venner som ikke har oljeinntekter, har valgt den løsningen, sier hun.

(NTB)