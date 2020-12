Skattekortene 2021 er ute

Nå kan du sjekke og endre skattekortet for 2021. Privatøkonomien har endret seg for mange i løpet av året, så divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, sier det er ekstra viktig å sjekke beregningene etaten har gjort for 2021.