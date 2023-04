Skatteetaten har funne løysing på dei tekniske problema

Skatteetaten stadfestar at dei no har løyst dei tekniske problema som førte til at enkelte ikkje fekk levert skattemelding i ein kort periode.

Det kan likevel vere enkelte som framleis opplever problem skriv Stig Flesland i skatteetaten:

– Framleis er det enkelte som opplever at det kjem feilmelding når dei skal levere skattemeldinga. Viss du opplever at det går treigt eller får feilmelding kan du prøve å laste inn sida på nytt eller prøve igjen seinare.

Fristen for å levere skattemelding er 30. april, men sidan det er ein søndag og fridagen 1. mai er ein måndag i år, kan du levere til og med tysdag 2. mai.