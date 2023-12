Skal utvida bakkeoffensiven i Sør-Gaza

– IDF held fram med å utvida bakkeoperasjonane mot Hamas til alle sentera på Gazastripa, seier det israelske forsvarets talsperson Daniel Hagari på ein pressekonferanse sundag kveld.

Han understrekar at bakkeoffensiven i sør har starta nord for Khan Younis, og at målet er at innsatsen dekkar alle områda der Hamas er.

Sundag kveld kom også militærsjefen Herzi Halevi med eit eige fråsegn på Telegram om kampane i sør.

– Me har kjempa sterkt og grundig nord på Gazastripa, og me gjer det same i sør nå, seier Halevi.

Han stadfestar vidare at dei har gått til åtak på fleire Hamas-styrker i nord i Gaza både i går og i dag.

– I går tidleg starta me same prosessen her sør på Gazastripa, og åtaka her vil ikkje vera med mindre styrke enn dei i nord og vil heller ikkje gje færre resultat enn dei i nord.

Natt til sundag vart det meldt om vedvarande bombing av Khan Younis, medan innbyggarane fekk løpesetlar med informasjon om kor dei såkalla «trygge sonene» skal vera.

Samstundes seier FNs menneskerettssjef Volker Türk at det ikkje finst trygge stader i Gaza lenger, skriv NTB.