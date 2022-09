Skal undersøke konsekvensene av lærerstreiken

Statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet har iverksatt undersøkelser av hvilke følger lærerstreiken har fått.

Det bekrefter fungerende utdanningsdirektør Bente Barton Dahlberg i en e-post til VG.

– Vi er i løpende dialog med statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet om situasjonen for alle barn og unge under den pågående streiken. Vi har et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å belyse omfang og konsekvens av det reduserte skole- og opplæringstilbudet som følge av streiken. I den forbindelse har vi sendt en bestilling til statsforvalterne og bedt om faktainformasjon om situasjonen, skriver Dahlberg til VG.