Skal teste ut vaksine mot borreliose til høsten

En vaksine mot flåttsykdommen borrelia kan forventes i 2025, skriver Yle. Til høsten skal vaksinen testes på flere tusen mennesker i seks europeiske land.

Så langt har forskere gjennomført to faser med vaksineprøver, hvor de har konkludert med at vaksinen ser ut til å være trygg, og at den gir god immunrespons.

Den siste fasen starter i september.

– Vi er i startgropene for det som kalles en stor fase 3-studie hvor vi skal gi vaksinen til en stor gruppe frivillige. Mellom 15.000 og 20.000 mennesker, hvor halvparten får en ekte vaksine og halvparten får såkalt placebo-vaksine, en saltvannsløsning eller tilsvarende, sier professor i helsevitenskap ved Blekinge tekniska universitet Sanmartin Berglund.

I dag finnes det kun vaksine mot TBE-viruset (skogflåttencefalitt).