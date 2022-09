Skal ligge på paradeseng i Edinburgh

Dronning Elizabeth skal ligge på paradeseng i katedralen St. Giles i Edinburgh i et døgn, og det ventes at publikum får komme inn og vise henne den siste ære.

Ifølge Sky News skal dronningen bringes til katedralen om rundt tre dager. I tillegg til at det er ventet at folk får slippe inn i katedralen mens dronningens båre står der, skal det holdes en minnegudstjeneste. Det er ventet at barna hennes vil våke over den døde dronningen. (NTB)