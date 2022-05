Skal ha blitt angrepet på scenen

Den amerikanske komikeren Dave Chappele skal ha blitt angrepet på scenen under et standup-show på amfiteateret The Hollywood Bowl.

Flere kjente publikummere melder om angrepet på Twitter.

En video som er delt på Twitter viser at Chappelle blir kroppstaklet av mannen. Videoen viser ikke hva som skjer etterpå, men det ser ikke ut til at komikeren ble alvorlig skadd.

Den britiske TV-programlederen Sharon Carpenter er blant flere kjendiser som skal ha vært i publikum og som omtaler hendelsen på Twitter.

– Dave virker OK og kom med vitser om hvordan han trodde angriperen hans kan ha vært Will Smith. Telefonene våre var låst, så det er usannsynlig at mange – bortsett fra Netflix – har opptak, skriver Carpenter på Twitter.