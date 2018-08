Skal bore 3.000 nye oljebrønner

Equinor må ha flere lete- og produksjonsbrønner for å opprettholde produksjonen. Derfor vil selskapet bore 3.000 brønner de neste ti årene, melder NTB. Det er nesten like mange brønner som selskapet har boret siden starten for nær 50 år siden.