Skadd oppdrettsfisk omsettes ulovlig – Mattilsynet trapper opp reaksjonene

Mattilsynet trapper opp virkemiddelbruken mot aktører som selger ubearbeidet oppdrettsfisk med skader ut av landet.

– Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sier avdelingsdirektør Inge Erlend Næsset i Mattilsynet i en pressemelding som NTB referer til.