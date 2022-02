Sjømateksporten økte i januar

Norge eksporterte sjømat for 10,3 milliarder kroner i januar, viser tall fra Norges sjømatråd. Det er en økning på 2,1 mrd. sammenlignet med i fjor. Dette til tross for at det totale volumet falt sammenlignet med samme måned i fjor, skriver NTB.