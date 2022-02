Sjøfartsdirektoratet med tiltak mot spredning av havnespy

Sjøfartsdirektoratet ber fritidsfartøyeiere og rederier for skip i norske farvann følge opp tiltak som kan redusere risikoen for å spre havnespy. Den uønskede arten havnespy, eller japansk sjøpung, som den også kalles, er en fremmed art med alvorlige konsekvenser for norske havområder.

Arten, som ble oppdaget i norske farvann i november 2020, vokser blant annet på skrog, fortøyninger, brygger og annet som finnes i sjøen.

– Det kan feste seg innen 24 timer, noe som innebærer at jo lenger tid et skip oppholder seg i et område med havnespy, jo større er risikoen for at det fester seg, sier Karolina Lundgren, senioringeniør på underavdeling for lasteskip og flyttbare innretninger i Sjøfartsdirektoratet. (NTB)