Sjekka ut av valdtektssak frå 1999

Mannen i 50-åra som er sikta for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, blir sjekka for innverknad i andre kriminalsaker. No er han sjekka ut av valdtektssaka på Stord frå 1999, skriv VG.

– Politiet har gjort nødvendige undersøkingar, og ser ingen samanheng mellom den saka og dei sakene vi etterforskar no. Vi har sjekka den sikta ut av den saka, seier politiadvokat Fredrik Martin Soma til avisa.