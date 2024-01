Sjefen i Arbeidstilsynet trekker seg etter varsel

Trude Vollheim trekker seg som direktør i Arbeidstilsynet, skriver tilsynet i en pressemelding.

For en uke siden meldte Aftenposten at ansatte i tilsynet hadde sendt et varsel om arbeidsforholdene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Selv om jeg i stort ikke kjenner meg igjen i beskrivelsene av Arbeidstilsynet som gis i varselet og media, så vil jeg av hensyn til alle ledere og ansatte nå fratre slik at etaten forhåpentligvis kan få ro til å konsentrere seg om det viktige samfunnsoppdraget som etaten har, skriver Vollheim i pressemeldingen.

Ronny Jørgenvåg er nå fungerende direktør.

– Vi tar varselet på alvor, og det er viktig for oss å bidra til å belyse saken så godt vi kan og bidra til en ryddig prosess videre. Frem til departementet har gitt sin tilbakemelding, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier Jørgenvåg.