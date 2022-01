Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark er varetektsfengslet

Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, Lars Findsen, er fengslet i en lekkasjesak. Dette kom fram under et rettsmøte mandag, der et tidligere navneforbud i saken ble opphevet, skriver danske medier.

Findsen er blant annet siktet etter det Danmarks Radio omtaler som en «særdeles alvorlig» bestemmelse i straffeloven, som faller inn under kategorien landsforræderi. Nøyaktig hva Findsen er siktet for er foreløpig ikke kjent.

I fjor meldte blant annet Danmarks Radio om hvordan dansk etterretning ifølge kilder i samarbeid med USA skal ha avlyttet fiberkabler og overvåket politikere i allierte land.