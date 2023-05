Sjåfør ikke avhørt etter taxikollisjonen i Bergen

Politiet vil i løpet av søndag forsøke å avhøre taxisjåføren som smadret inn i et utested i Bergen natt til lørdag.

Det sier jourhavende jurist i Vest politidistrikt, Ole Vallestad Emmerhoff, til NTB.

– Vi tar også sikte på å få gjennomført tekniske undersøkelser av bilen i begynnelsen av uka. Det er foreløpig ikke aktuelt å fremstille sjåføren for fengsling, sier Emmerhoff.

Det var natt til lørdag at en taxi plutselig kom susende over Torgallmenningen i Bergen. Flere vitner har sagt at bilen hadde en svært høy hastighet.

Vitner sier at taxien kom ned fra Vaskerelven, knuste uteserveringen ved Lille Bar og deretter fortsatte i relativt høy hastighet ned Torggaten.

Deretter endte turen utenfor Narvesen-kiosken, etter at bilen ifølge vitner «fløy» opp en liten trapp. En fastmontert stolpe som er der som sikkerhetstiltak, ble meid ned.

Ingen personer ble truffet.

Selv om føreren ennå ikke er avhørt, har han gitt uttrykk for at det var noe galt med kjøretøyet.

