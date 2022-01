Sivilforsvaret tester signalet «viktig melding – søk informasjon»

I dag, onsdag 12. januar, kl. 12.00 blir det gjennomført en landsomfattende prøve ved Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Det er en testing av Sivilforsvarets tyfoner, også kalt flyalalarm.

Prøven blir holdt i byer og tettsteder.

Signalet «Viktig melding - søk informasjon» blir sendt kl. 12.00. Dette er en planlagt teknisk test.

Signalet betyr at man skal søke informasjon på for eksempel radio, TV, i aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier, blant annet via NRK.

Rundt om i landet er det omtrent 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare.