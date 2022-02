Sivile fly unngår Ukrainas luftrom

All sivil flytrafikk over Ukraina har opphørt, viser en oversikt fra Flightradar24. Alle flyvninger til og fra Kyiv og andre lufthavner i landet ble stanset i natt etter at russisk flykontroll sendte ut varsel om at de stengte luftrommet i Øst-Ukraina.

Normalt er det stor flytrafikk over Ukraina på morgenkvisten når innkommende fly fra Østen er på vei til Europa. Nå går flytrafikken i det alt vesentligeste over Tyrkia i stedet.

Flytrafikken flyttet seg flere timer før ukrainske myundigheter advarte om at det var farlig å fly over landet og stengte luftrommet for sivil flytrafikk.