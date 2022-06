Sivile begravd i massegrav i Lysytsjansk

Mange mennesker, muligens opptil 300 og mange av dem sivile, er dumpet i en massegrav i utkanten av Lysytsjansk, opplyser en soldat til New York Times.

Av de døde er mange sivile som er drept av russiske artilleriangrep mot Lysytsjansk, Sievjerodonetsk og Rubizjne, som ligger like nord for de to byene, skriver avisa.

Massegraven er ikke tildekket.

– Alle maskinene som var i byens lager – gravemaskiner og alt – ble gitt til militæret for å grave skyttergraver, er forklaringen fra soldaten Serhij Veklenko på hvorfor likene ikke ligger under jorda.

Videre heter det at det ikke har kommet noen pårørende for å hente og begrave dem. Veklenko anslår at det ligger 300 døde i massegraven.

– Vi har begravet døde mennesker her siden april, sier han.

(NTB)