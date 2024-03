Situasjonen uendret for kongen

Det vil ikke komme noen ny oppdatering om helsa til kong Harald torsdag.

– Situasjonen er ikke endret fra i går, opplyser Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til NRK.

Da opplyste Slottet at infeksjonen til kongen var under kontroll, og at han trolig vil få satt inn en pacemaker tidlig i neste uke.