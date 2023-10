Sindre Finnes har levert ny aksjeliste til Stortinget

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes har levert en ny liste over aksjehandlene han gjorde i perioden kona var statsminister til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Lista er på 224 sider.

Det opplyser Finnes rådgiver Geir Håkonsund til NRK.

– Listen er sendt til Kontrollkomiteen og gjøres tilgjengelig for media av Stortinget, skriver han i en SMS.

Det bekrefter også Finnes advokat, Thomas Skjelbred, til NRK.

– Oversikten er utarbeidet på grunnlag av data innhentet fra Sbanken, Nordnet og Euronext (VPS) og Sindre Finnes personlig. Dette har vært et omfattende arbeid, og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober, skriver Skjelbred i en uttalelse til NRK.

Finnes publiserte den første lista over aksjehandler 15. september. Den inneholdt imidlertid verken summene han har handlet for, eller nøyaktige klokkeslett på når handlene ble utført.

Ekteparet har vært i hardt vær helt siden det ble kjent at Finnes handlet aktivt med aksjer i perioden Solberg var statsminister.

Solberg har, i sin redegjørelse til komiteen, listet opp flere eksempler på saker hvor hun kan ha vært inhabil som statsminister, grunnet ektemannens aksjehandler.