Siktet i Jonas-drapet innrømmer hærverk

30-åringen, som var den andre mannen som ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning etter at Jonas Henriksen ble drept 17. august, møtte i Hønefoss tingrett om videre varetektsfengsling i dag.

Han samtykket til to uker i varetekt etter at han ble pågrepet, og det var derfor et refengslingsmøte i Hønefoss onsdag.

Kjennelsen til tingretten med tanke på eventuell videre varetektsfengsling er ennå ikke kommet.

– Han ønsker å meddele dere og retten og alle at han har vært med på noe hærverk. Han ønsker å si det fordi det er sant, og dermed blir han mest troverdig, sier siktedes advokat Geir Jesinsky til NRK.

– Han har hatt litt vanskeligheter for å fortelle alt, fordi han opplever at politiet knytter hærverk til ham som drapsmann, så han har brukt litt tid på å tenke på det, sier forsvareren.

Drapsofferet fortalte om gjentatte hendelser av vold, trusler og hærverk i forkant av drapet, blant annet i sosiale medier.

Etter gårsdagens pågripelse av en 35-åring på Jevnaker er totalt fem personer pågrepet i saken. Alle nekter straffskyld.