Siktet for kroppsskade etter vold i Egersund

To personer er tatt av politiet siktet for kroppskade etter en voldshendelse i Egersund i går kveld. Det opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, John Ask. En person ble skadd i hendelsen, og fraktet til Universitetssjukehuset i Stavanger.