Sikta mann avhøres på nytt

Den sikta mannen etter Molde-drapet avhøres på nytt onsdag. Helen Luel Asefaw ble drept i Molde natt til 24. november og en tenåringsgutt ligger fortsatt på Molde sykehus etter voldshendelsen. – Avhøret vil fortsette utover dagen og politiet vurderer om det er grunnlag for videre varetektsfengsling og om vi skal be retten om det, og om restriksjoner under varetekt, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen.

Politiet har bedt publikum om videomateriale fra overvåkingskamera i området, og nå har de gjennomgått alt videomateriale etter drapet.

– Informasjonen har gitt konkrete bidrag til etterforskningen. Hva det er, kan jeg av hensyn til etterforskningen ikke gå inn på, sier Skorpen-Trøen.