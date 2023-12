Sikkerhetsrådet i hastemøte om Ukraina i kveld

FNs sikkerhetsråd skal fredag kveld diskutere Russlands seneste angrep på Ukraina etter at ukrainerne ba om et hastemøte.

Minst 31 sivile ble drept og 160 mennesker såret i det største russiske luftangrepet siden fullskalainvasjonen av Ukraina startet for to år siden.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier på X/Twitter at Ukraina og over 30 andre FN-medlemmer har bedt om at Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere angrepet.

På Sikkerhetsrådets nettside står det at de vil diskutere «opprettholdelsene av fred og sikkerhet i Ukraina» på et møte klokken 22 norsk tid fredag kveld.

(NTB)