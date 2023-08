Sigrid Giskegjerde Schjetnes drapsmann holdes i tvungent psykisk helsevern

Mannen i 40-årene som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne i 2012, er dømt i Møre og Romsdal tingrett til fortsatt tvungent psykisk helsevern.

Mannen samtykket til forlengelsen av tvungent psykisk helsevern da saken gikk i tingretten mandag denne uken.

Det er tredje gang helsevernet blir forlenget etter at mannen i 2014 ble dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne i Borgarting lagmannsrett.

– Retten mener at det foreligger kvalifisert grad av sannsynlighet og reell risiko for at han vil begå nye alvorlige voldsbrudd dersom han ikke fortsatt undergis tvungent psykisk helsevern, står det i dommen.

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) forsvant fra Østensjø i Oslo natt til 5. august 2012. Mannen som nå er i 40-årene ble funnet skyldig i å ha brakt jenta til campingvogna han bodde i, og utsatt henne for grov vold der. En måned senere ble liket funnet, innpakket og svært godt skjult, på Sofiemyr utenfor Oslo.

(NTB)