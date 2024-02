Signalfeil fører til forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen

Det er forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen torsdag morgen på grunn av en signalfeil mellom Ljan og Holmlia.

– Det skaper forsinkelser for tog på gamle Østfoldbanen i retning Ski, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Han understreker at togene fra Ski, i retning Oslo, er ikke rammet av signalfeilen.

Bane Nor skriver på sine nettsider at de jobber med å rette feilen, og at det kan ta tid.