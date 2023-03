Sier Sverige vedtar Nato-medlemskap i løpet av to uker

Den svenske Riksdagen kommer til å vedta Nato-medlemskap i løpet av et par uker. Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse tirsdag.

Kristersson sier at dermed vil prosessen mot Nato-medlemskap være ferdig for Sveriges del. For at Sverige skal bli medlem må Tyrkia og Ungarn ratifisere Finlands og Sveriges inntreden i organisasjonen.

– Tiden er inne til å gjøre ferdig ratifiseringsprosessen, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han var med på pressekonferansen sammen med Kristersson. – Jeg er ser frem til snart å ønske Finland og Sverige velkomne som Nato-medlemmer, fortsatte Stoltenberg.