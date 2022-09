Shakira må møte i retten

En spansk domstol har beordret den colombianske artisten Shakira til å møte i retten tiltalt for skatteunndragelse. Det er ikke bestemt når hun må møte i retten., skriver nyhetsbyrået AFP.

Påtalemyndigheten sa i juli at de vil kreve en fengselsstraff på mer enn åtte år mot artisten, etter at hun ikke ville inngå et forlik med spanske myndigheter.