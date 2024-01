Setter opp renten raskest på boliglånet

Bankene har tjent milliarder ekstra på å sette opp renten raskere på boliglånet enn kundenes sparekonto.



I november fortsatte bankrentene å øke. Boliglånsrenten økte i snitt med 0,21 prosentpoeng til 5,68 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Renten på sparekontoene økte i snitt med 0,17 prosentpoeng til 2,78 prosent, viser statistikken.

Bankene låner penger av blant annet Norges Bank. De har satt opp styringsrenten kraftig de siste årene, slik at bankene må betale mer for å få tak i penger.



Men bankene betaler kundene langt dårligere for sparepengene deres. De fleste brukskontoer har heller ikke rente i det hele tatt.

Det betyr at bankene får tak i penger billig, og låner ut penger til bolig med dobbel så høy rente som på sparekontoene i snitt.

Differansen mellom bolig- og sparerente har gitt voldsomme overskudd i banknæringen i fjor.