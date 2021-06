Serveringssted i Ålesund bøtelagt

HR Restaurantdrift AS som drev restaurant «Toldboden» i Ålesund fram til 1. mai, har blitt presentert et forelegg med en bot på 75 000 kroner for brudd på covid-forskriften helgen 16. til 18 april 2021. Mange gjester ble smittet i løpet av denne helgen. Det skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.