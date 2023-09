Servalen Niño skal avlives – Noah tordner mot Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har besluttet at servalen Niño, som i juni ble observert på rømmen utenfor Bergen, skal avlives. Det får Noah til å reagere kraftig.

– Det finnes steder som spesialiserer seg på ivaretakelse av dyr som Niño, og Noah har nå et konkret samarbeid med et av disse. At Miljødirektoratet avviser en praktisk, kostnadsfri og god løsning, er kritikkverdig. Vi håper de snur i saken, skriver Siri Martinsen, leder for dyrevernorganisasjonen Noah, i en epost til NTB.

Eieren av dyret, en ung kvinne, fikk servalen ulovlig importert i desember 2021. Etter at den rømte i sommer, ble hun siktet for å ha hatt dyret som husdyr og for å ha innført den til Norge. I avhør med politiet har kvinnen erkjent straffskyld.

Noah tilbød seg i sommer å finne en løsning for Niño og sikret plass for servalen på et redningssenter i Sør-Afrika. I stedet har Miljødirektoratet bestemt at servalen skal avlives.