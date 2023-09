Separatistleder: Utbryterrepublikken Karabakh vil slutte å eksistere

Utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh vil oppløse seg selv og slutte å eksistere 1. januar 2024. Da vil også alle statlige institusjoner i regionen bli lagt ned.

Det opplyste den armenske lederen for regionen torsdag morgen. Det skjer etter at aserbajdsjanske styrker i løpet av den siste uken har tatt kontroll over hele den omstridte regionen.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt av armenske separatister i over 30 år.

I løpet av de siste dagene har over 65.000 av de 120.000 armenerne som bor i området, flyktet fra regionen. Armenia forsøker nå å finne husly og mat til de tusenvis av etniske armenere.

Armenias statsminister Nikol Pashinyan sier at alle armenere kommer til å forlate regionen i løpet av de neste dagene.