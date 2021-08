Sentralbanksjef vil gå av i februar

Sentralbanksjef Øystein Olsen har gitt beskjed til Finansdepartementet at han vil fratre stillingen i februar neste år. Det opplyser Norges Bank i en pressemelding torsdag.

Olsen begynte som sentralbanksjef i januar 2011, og er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år. Sentralbanksjefen vil dermed gå av rundt 10 måneder før åremålet går ut.

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere. Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sier Øystein Olsen.