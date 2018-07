Senterpartiet krever krisepakke

– Krisen i landbruket bør håndteres slik man har gjort under krise i industrien. Mat er helt primært for samfunnet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen. Det viktigste for Vedum er å få ned fôrkostnadene til husdyrprodusentene.