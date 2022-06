Seks Widerøe-fly ute av drift

Det som følge av både større og mindre tekniske feil. Det opplyser pressesjef Catarina Solli i Widerøe til NRK.

– De står nå på bakken med uforutsette tekniske utfordringer. Vi vet ikke hvor lenge disse flyene blir stående.

Hun forteller at dette vil påvirke passasjerene.

– Det kommer til å komme innstillinger, og vi har allerede måtte innstille fly, sier Solli.

De seks flyene står på bakken i påvente av enklere teknisk ettersyn.

– Vi har forskjøvet en del teknisk vedlikehold fordi det er færre folk på jobb, i begynnelsen gikk det fint, men nå går det mye saktere.

Vanligvis har flyselskapet mellom fire og fem fly i reserve, som skal stå klare til å tas i bruk. Nå er det bare ett.

Et av flyene med tekniske problemer står i Tromsø.

– Den type tekniker som jobber med dette flyet er ikke i Tromsø nå, som følge av streiken. Derfor har vi nå sendt en tekniker fra Bergen for å bistå. Derfor håper vi at vi kan redde flygninger med dette flyet ut over dagen, sier hun til Dagbladet.

Solli ber passasjerer møte opp som normalt.

– Det fortsatt slik at de fleste avgangene går som normalt. Vi vil ta kontakt dersom de blir berørt, sier hun.

Dagbladet meldte saken først.