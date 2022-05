Seks personer tiltalt for grov hvitvasking av koronamidler

Oslo politidistrikt har tiltalt seks nye personer for hvitvasking av bedrageriutbyttet fra Navs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien, skriver politiet i en pressemelding.

Oslo tingrett dømte i desember 2021 en av bakmennene til 5 og et halvt års ubetinget fengsel for grov utnyttelse av stønadsordningen. Mannen sørget for at over 300 stjålne identiteter ble registrert som arbeidstakere i 11 selskaper.

På grunnlag av uriktige opplysninger i søknadene utbetalte Nav til sammen rundt 10 millioner kroner. Mannen ble også dømt for forsøk på rundt 7 millioner kroner som ble stanset da Nav fattet mistanke.