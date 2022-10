Seks personer til sykehus etter brann i boligblokk

Seks personer er fraktet til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk fra boligblokkbrann i Kristiansand natt til søndag.

Brannvesenet brukt lift for å få evakuert beboere fra den fire etasjer høye boligblokka.

Totalt 65 personer ble evakuert, melder politiet i Agder på Twitter.

Politiet meldte om brannen klokken 23.40. En halv time senere meldte brannvesenet at den var slukket, men at det var mye røyk i området.

Politiet opprettet et midlertidig oppholdssted for dem som ble evakuert, mens beboere i den aktuelle oppgangen vil få tilbud om overnatting et annet sted.

– De i de andre oppgangene vil kunne flytte tilbake, sier operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til NTB.

Årsaken til brannen, som fant sted i 1. etasje, er ikke kjent.