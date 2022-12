Savnet i Hammerfest: Tre menn siktet

I forbindelse med forsvinningen av Abdullahi Dayib Mohamud i Hammerfest har politiet siktet og avhørt tre personer i går, skriver politiet i en pressemelding.

– Vi mener det er skjellig grunn til å mistanke og har fått rettens beslutning til å ransake boliger til de siktede, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark politidistrikt.

– Jeg ønsker ikke å gi ut detaljer om hva som har ført til at politiet nå har siktet tre personer. Men politiet ønsket å gjennomføre avhør og ransaking hos de siktede.

Det er tatt beslag av telefoner og elektronisk datautstyr. Disse skal nå gjennomgås.

De tre siktede har i avhør ikke erkjent å ha noe med forsvinningen å gjøre. De ble løslatt etter avhør i går.

– Det har helt siden Abdullahi forsvant vært etterforsket om forsvinningen skyldes en kriminell handling. Av hensyn til etterforskningen så kan jeg ikke gå inn på hvilke etterforskningsskritt politiet har gjort eller hva som ligger til grunn for at vi nå har siktet tre personer, men mener det er skjellig grunn til å mistenke at de har noe med forsvinningen å gjøre.

Den savnede er ikke funnet og politiet ønsker fortsatt tips dersom noen har opplysninger som kan knyttes til forsvinningen.

Det var Dagbladet som omtalte nyheten først.