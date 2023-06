Savnet 17-åringen døde av drukning

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at 17 år gamle Gunnar Jonsson Rafteseth Grimstad som ble funnet død i Stryn søndag, døde av drukning.

– Rapporten bygger oppunder det vi har gått ut med tidligere, at ingen ting tilsier at han er utsatt for noe straffbart, sier politioverbetjent Vidar Stavik til avisa Fjordingen.

Gutten hadde vært på Motorfestival Stryn og ble meldt savnet av kamerater søndag formiddag. Etter en leteaksjon søndag ettermiddag og kveld ble gutten funnet død i sjøen.

Tirsdag ba politiet om flere vitneobservasjoner fra området. Stavik sier at politiet nå går gjennom tipsene for å danne seg et en mest mulig presis tidslinje over de siste bevegelsene.

17-åringen var elev på Herøy videregående skole.

(NTB)