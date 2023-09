Sauebonde tiltalt for ulovlig kastrering

En sauebonde i Rogaland er tiltalt grovt brudd på dyrevelferdsloven og for å ha utøvd grov vold mot dyr etter at han over en periode på nesten fem år kastrerte 250 værlam. Det skriver TV2.

Ifølge tiltalen skal mannen ha gjort dette uten at det var nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd.

Han skal selv ha utført inngrepene og det skjedde uten bedøvelse og/eller smertelindring, går det frem av tiltalen som er tatt ut av Rogaland statsadvokatembeter.

Straffesaken kommer opp i Haugaland og Sunnhordaland tingrett i desember, skriver kanalen.