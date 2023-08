Satt fastklemt i bil i Sirdal

Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Sirdalsveien vest for Bjørndalsvatnet.

– Foreløpig informasjon går ut på at en person skal sitte fastklemt i en bil som har kjørt ned i en bekk, skriver politiet i Sør-Vest på X/Twitter.

I en oppdatering skriver politiet at det skal ha vært tre personer i bilen.

– Sjåføren har forlatt stedet. De to som sitter igjen i bilen skal være ved bevissthet og er i telefonisk kontakt med politiet.

Det skal ikke være fare for at bilen skal komme til å synke under vann, skriver de.

Noe etter 08 søndag morgen melder politiet at de har frigjort to kvinner fra bilen. De fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell.